ЦВК контролює ситуацію на скандальному окрузі №50 — Сліпачук

Центральна виборча комісія контролює ситуацію в одномандатному виборчому окрузі №50 та чекає окружну комісію завтра, 2 серпня, на 12.00.

Про це сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мабуть, найбільше відома ситуація 50 одномандатного виборчого округу. Там дійсно складна ситуація, тому що баталія між кандидатами за перше місце майже переходить за межі правового поля. ЦВК на зараз дуже ретельно її контролює. Виборча комісія отримала вчора додатковий час для підведення підсумків голосування і складення протоколу з поміткою "Уточнений" з урахуванням ухвалених там рішень", - сказала Сліпачук.

Вона зауважила, що в цьому окрузі зафіксовано найбільшу кількість судових позовів з-поміж інших.

"На зараз там треба провести перерахунок голосів на трьох дільничних виборчих комісіях, а також внести ті уточнення, які встановила ЦВК, і, відповідно, усунути ці недоліки. І ми очікуємо прибуття цієї комісії з протоколом "Уточнений" завтра о 12.00 на наше засідання", - сказала Сліпачук.

У будь-якому випадку, додала вона, ЦВК буде наголошувати згаданій окружній виборчій комісії, її членам "про необхідність неухильного дотримання законодавства України, проведення всіх необхідних засідань для підведення підсумків голосування, здійснення перерахунку і також будемо наголошувати, що існує кримінальна відповідальність за порушення виборчого законодавства. Сподіваюся, наші колеги з ОВК нас почують".

Сліпачук зазначила, що ЦВК паралельно з Національною поліцією слідкує за тим," аби була забезпечена сакральність виборчої документації".

Як повідомляв Укрінформ, у виборчому окрузі № 50 йде боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним , міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу "Миротворця" як "мери-сепаратисти".

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За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.

Аксьонов до обрання міським головою в Добропіллі займав посаду глави селища Новодонецьке, підпорядкованого міськраді Добропілля. Навесні 2014 року, як повідомляє сайт "Миротворець", Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

Требушкін до обрання головою Покровська був міським головою Мірнограда.