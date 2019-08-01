Сліпачук сподівається, що ЦВК підіб'є підсумки виборів до 5 серпня

Центральна виборча комісія до 5 серпня має встановити остаточні результати позачергових виборів до Верховної Ради України 21 липня 2019 року.

Про це сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Саме до 5 серпня Центральна виборча комісія має підвести підсумки голосування і вийти на остаточні протоколи і загальнодержавного виборчого округу. Будемо сподіватися, що ми зробимо це навіть і раніше, ніж 5 серпня, і щодо всіх одномандатних виборчих округів", - зазначила Сліпачук.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України.

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ЦВК опрацювала всі електронні протоколи ще минулої п’ятниці, 26 липня. Згідно з цими результатами до Верховної Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

Прийом паперових оригінальних протоколів ЦВК завершила 30 липня.

Станом на 31 липня Центральна виборча комісія визнала обраними вже 134 народних депутатів.