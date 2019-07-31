ЦВК визнала обраними ще 50 народних депутатів

“Під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 50 ОВО”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що ЦВК визнала обраними народними депутатами Анатолія Драбовського – в окрузі № 12, Миколу Кучера – в окрузі № 17, Вячеслава Рубльова – в окрузі № 20, Дмитра Кисилевського – в окрузі № 24, Максима Бужанського – в окрузі № 25, Сергія Демченка – в окрузі № 29, Дмитра Шпенова – в окрузі № 37, Владислава Бородіна – в окрузі № 38, Сергія Северина – в окрузі № 39, Євгенія Шевченка – в окрузі № 76, Олександра Пономарьова – в окрузі № 78, Марину Нікітіну – в окрузі № 82, Андрія Іванчука – в окрузі № 88, Миколу Бабенка – в окрузі № 90, Юрія Кузбита – в окрузі № 101, Ярослава Дубневича – в окрузі № 120, Павла Бакунця – в окрузі № 122, Тараса Батенка – в окрузі № 123, Олександра Гайду – в окрузі № 128, Ігоря Копитіна – в окрузі № 129, Ігоря Негулевського – в окрузі № 130, Артема Чорноморова – в окрузі № 131, Олексія Леонова – в окрузі № 135, Олександра Горенюка – в окрузі № 136, Ігоря Васильковського – в окрузі № 139, Сергія Колебошина – в окрузі № 140, Олександра Ткаченка – в окрузі № 141, Антона Кіссе – в окрузі № 142, Олега Кулініча – в окрузі № 147, Романа Іванісова – в окрузі № 153, Олександра Аліксійчука – в окрузі № 154, Тетяну Рябуху – в окрузі № 157, Андрія Богданця – в окрузі № 163, Андрія Одарченка – в окрузі № 170, Юрія Здебського – в окрузі № 172, Олексія Кучера – в окрузі № 179, Олексія Красова – в окрузі № 180, Павла Павліша – в окрузі № 182, Вікторію Вагнєр – в окрузі № 183, Володимира Іванова – в окрузі № 185, Олексія Ковальова – в окрузі № 186, Олену Копанчук – в окрузі № 189, Олексія Жмеренецького – в окрузі № 190, Віктора Бондаря – в окрузі № 191, Олександра Герегу – в окрузі № 192, Андрія Стріхарського – в окрузі № 196, Олександра Скічка – в окрузі № 197, Антона Полякова – в окрузі № 206, Валерія Давиденка – в окрузі № 208, Анну Пуртову – в окрузі № 221.

Таким чином, зазначають у ЦВК, станом на 31 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів України.