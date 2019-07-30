"Слуга народу" - лідер на виборах в усіх регіонах та серед усіх вікових груп

Партія "Слуга народу" стала лідером на парламентських виборах в усіх регіонах України, а також серед усіх вікових груп населення.

Про це свідчать демографічні результати національного екзитполу парламентських виборів, проведеного 21 липня Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київським міжнародним інститутом соціології та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, оприлюднені на пресконференції в Укрінформі.

Так, за даними екзитполу, переможцем в усіх регіонах стала партія "Слуга народу" (39,4% підтримки на заході, 45,5% - у центральному регіоні, 50,2% - на півдні, 37,6% - на сході). Партія "Опозиційна платформа "За життя" найбільше підтримки здобула у східному регіоні - 30,3%, найменше - на заході - 2% підтримки. Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" найбільше підтримували виборці на заході України - 9,9%, найменше - на сході (3,1%). За партію "Європейська солідарність" також найбільше голосували у західному регіоні (12,7%), найменше - на сході (4,4%). Партія "Голос" найбільше підтримки здобула на заході (14,1%), найменше - на сході (2%).

За даними дослідження, партія "Слуга народу" також є лідером серед жителів населених пунктів різного типу і розміру. Але найбільше підтримки політсила здобула у містах з населенням від 100 тис. (47,6%) та селах (47,5%). Партію "Опозиційна платформа "За життя" більше підтримували жителі населених пунктів до 100 тис. населення (21%), ВО "Батьківщина" - у селах (9,8%), "Європейська солідарність" - в обласних центрах (13%), як і партію "Голос" - 8,9%.

Партія "Слуга народу" також є лідером серед виборців в усіх вікових групах, але найбільше у наймолодшого електорату віком від 18 до 29 років - 58,8%. Серед виборців віком 30-39 років партія набрала 53,5% підтримки, 40-49 років - 48,4%, 50-59 років - 42,7%, 60 і старші - 32,7% підтримали "Слугу народу".

"Опозиційна платформа "За життя" найбільше підтримки здобула серед виборців, старших за 60 років - 20,1%, у Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" найбільше виборців також серед електорату старше 60 років - 11,6%. За "Європейську солідарність" частіше голосували у віковій групі 40-49 років - 11,2%, партію "Голос" - виборці 30-39 років (9,5%).

Партія "Слуга народу" підтримало більше жінок, ніж чоловіків (46% проти 41,7%). У решти партій, що походять до парламенту, відмінності за статтю незначні - у межах похибки вибірки.

Також соціологи проаналізували структуру виборців за рівнем освіти. Так, партія "Слуга народу" є лідером в усіх освітніх групах, але найбільше - серед електорату з незакінченою вищою освітою (52,9%). "Опозиційна платформа "За життя" більше підтримки здобула серед виборців з середньою спеціальною освітою (13,8%), ВО "Батьківщина" більше підтримали виборці з повною загальною середньою освітою (9,7%), "Європейську солідарність" - виборці з вищою освітою (12,8%), партію "Голос" - електорат з вищою освітою (8%).

Національний екзитпол під час парламентських виборів-2019 проводився Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в рамках проєкту "Національний екзит-пол 2019", що здійснюється за фінансової підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду "Відродження", Посольства Канади в Україні.