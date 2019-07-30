Соціологи назвали партію, у якої найбільш освічений електорат

Найбільше виборців з закінченою вищою освітою — у партії “Голос”.

Про це повідомила директор фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна на пресконференції "Хто за кого проголосував на парламентських виборах: демографічні результати Національного екзитполу'2019" в Укрінформі у вівторок.

"Якщо говорити про тих, хто пройшов у Раду, "Голос" дуже співпадає за своїм електоратом, перш за все, з "Європейською солідарністю". За винятком - там (у партії "Голос" - ред.) дещо молодий електорат, а в "Європейської солідарності" старший електорат. Значною мірою і регіонально, і за рівнем освіти вони співпадають. Якщо говорити про рівень освіти, то найбільш освічений електорат там (у партії "Голос" - ред.). Там найбільше людей з закінченою вищою освітою", - зазначила Бекешкіна.

Також вона зауважила, що електорат партії "Українська стратегія Гройсмана" значною мірою збігається з електоратом "Європейської солідарності", а виборці "Партії Шарія" схожі з молодим електоратом партії "Слуга народу" у східних і південних регіонах.

"В основному... електорати провідних партій, які пройшли у Верховну Раду, істотним чином співпадають з електоратами тих кандидатів, як брали участь у президентських виборах", - зазначила Бекешкіна.

Національний екзитпол під час парламентських виборів-2019 проводився Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в рамках проєкту "Національний екзит-пол 2019", що здійснюється за фінансової підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, міжнародного фонду "Відродження", Посольства Канади в Україні.