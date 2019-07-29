Вінницький суд відмовився визнати вибори недійсними на двох округах

Вінницький суд відмовився визнати вибори недійсними на двох округах

Укрінформ
Вінницький окружний адмінсуд відмовив в задоволенні адміністративних позовів про визнання виборів у межах одномандатних виборчих округів №15 та №18 недійсними та скасування рішення ОВК кандидатам від «Слуги народу» Віталію Пращуку та Павлу Довганю.

Про це йдеться на офіційному сайті Вінницького окружного адміністративного суду.

Згідно з оприлюдненими відомостями, кандидат у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України одномандатного виборчого округу №15 Віталій Пращук подав адмінпозов до суду 25 липня, а 27-го судом першої інстанції було ухвалено рішення про відмову в задоволенні адміністративного позову.

Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №18 Павло Довгань звернувся і з позовом до суду 26 липня, 28-го рішенням суду йому було відмовлено в задоволенні адміністративного позову також.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Пращук заявив на пресконференції, що вимагав визнання результатів виборів недійсними через начебто численні порушення, а саме, підкуп виборців своєю основною конкуренткою на виборах Ларисою Білозір. Згідно з результатами 100% опрацьованих ЦВК протоколів з округу №15, вона лідирує у мажоритарному окрузі, - її підтримали 26 143 виборців, або 35,87% тих, хто взяв участь в голосуванні. У Віталія Пращука – другий результат: 22 356 голосів або 30,67%.

Павло Довгань обґрунтував своє звернення до суду в дописі на своїй сторінці у Facebook.

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«Щиро дякую всім, хто осудив брудні продажні виборчі технології підкупу виборців окорочками та 200 гривениками від Мейдича. Ваша підтримка мотивувала мене звернутись до адміністративного суду, щодо скасування сфальсифікованих результатів і призначення нових виборів на 18 окрузі», - написав Довгань.

Згідно з даними ЦВК, Павло Довгань здобув в окрузі №18 16,92% голосів, - його підтримали 12 850 осіб, які взяли участь в голосуванні. Лідер перегонів – висуванець ВО «Батьківщина» Олег Мейдич набрав 30,61% за рахунок підтримки 23 240 виборців.

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