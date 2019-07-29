Оскарження результатів: суд відмовив у позові кандидату від "Слуги народу" у Кривому Розі

«Суд вирішив у задоволенні адміністративного позову кандидата у народні депутати у 37 виборчому окрузі Ігоря Фартушного, висунутого партією «Слуга народу» про визнання протиправними та скасування окремих рішень, визнання протиправними дій ОВК №37 - відмовити повністю», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Фартушний заявив, що в суд звертався "через чисельні порушення законодавства на окрузі".

Кандидат у народні депутати у 37 виборчому окрузі Дмитро Шпенов, який лідирує за даними підрахунку електронних протоколів, в коментарі спостерігачам ОПОРИ зазначив, що «протягом дня виборів його спостерігачі, які працювали на дільницях та в окружній комісії не помітили значних порушень виборчого процесу».

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками голосування, оприлюдненими ЦВК, Ігор Фартушний – набрав 33% голосів виборців. Попереду – самовисуванець, нардеп Дмитро Шпенов (34,7%). Різниця між кандидатами складає 1 208 голосів. Самовисуванець Микола Фартушний посів 12-ту сходинку, набравши 1,55%. Всього в окрузі №37 за мандат депутата змагалися 22 кандидати.

Кандидат у народні депутати України від партії «Слуга народу» Ігор Фартушний вирішив оскаржувати результати виборів у суді.

Як відомо, у 2007-2012 роках Дмитро Шпенов обирався депутатом за списком Партії регіонів, у 2012 обраний до ВР сьомого скликання в одномандатному виборчому окрузі № 37(фракція «Опозиційний блок»), заступник голови Комітету ВРУ з питань верховенства права та правосуддя, юрист.

Ігор Фартушний – директор сільськогосподарського підприємства. У 2005 році він очолив ТОВ «Криворізький старт». З 2015 року був виконувачем обов'язків секретаря громадської організації «Фонд сприяння розвитку територіальних громад Криворізького району».

Також відомо, що Криворізький відділ поліції розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами публікації недостовірної інформації на плакатах, розміщених на виборчих дільницях. Зокрема, у день голосування 21 липня спостерігачка Громадянської мережі ОПОРА виявила на дільницях виборчого округу №37 невідповідність інформації на інформаційних плакатах кандидатів у народні депутати, вивішені для ознайомлення на дільницях, з інформацією, зазначеною на сайті ЦВК.

Так, на плакатах зазначили, що кандидата Миколу Фартушного висунула політична партія «Слуга народу», хоча на сайті ЦВК вказано, що Микола Фартушний – самовисуванець. На дільницях поряд розміщувався плакат висуванця партії «Слуга народу» Ігоря Фартушного.