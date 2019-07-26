Кандидат від «Слуги народу» оскаржує результати виборів у Кривому Розі

Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» Ігор Фартушний, який посів друге місце за підсумками виборів в окрузі №37 (Кривий Ріг), подав до суду.

Інформацію про це кореспонденту Укрінформу підтвердили в криворізькому штабі «Слуга народу – Зе».

«У Криворізькому відділі поліції відкрили дві справи за статтями 157 та 158 Кримінального кодексу України - перешкоджання виборчому процесу та фальсифікація виборчих документів», - пояснили в штабі.

Також там додали, що відкрито кримінальну справу в Генпрокуратурі за перешкоджання здійсненню виборчого права, що вплинуло на результат виборів (ч.3 ст. 157 ККУ) та за ч.4 ст. 160 ККУ.

У четвер, 25 липня, відбулося засідання у Дніпропетровському окружному адміністративному суді щодо визнання дій окружної виборчої комісії №37 незаконними та скасування її рішень.

Ухвали так і не було оголошено, засідання суду перенесли на п’ятницю, 26 липня.

Водночас у Громадянській мережі ОПОРА повідомили про те, що Криворізький відділ поліції розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами публікації недостовірної інформації на плакатах, розміщених на виборчих дільницях.

Зокрема, у день голосування, 21 липня, спостерігачка ОПОРИ виявила на дільницях виборчого округу №37 невідповідність даних на інформаційних плакатах кандидатів, вивішених для ознайомлення, з інформацією на сайті ЦВК.

Так, на плакатах зазначенои, що кандидата Миколу Фартушного висунула політична партія «Слуга народу», хоча на сайті ЦВК вказано, що він – самовисуванець. На дільницях поряд розміщувався плакат висуванця партії «Слуга народу» Ігоря Фартушного.

За підсумками голосування, оприлюдненими ЦВК, Ігор Фартушний набрав 33% голосів виборців. Його випередив самовисуванець, нардеп Дмитро Шпенов (34,7%). Різниця між кандидатами - 1208 голосів. Самовисуванець Микола Фартушний посів 12-ту сходинку, набравши 1,55%. Загалом в окрузі №37 за мандат депутата змагалися 22 кандидати.

Як відомо, у 2007-2012 роках Дмитро Шпенов обирався депутатом за списком Партії регіонів, у 2012-му був обраний до ВРУ сьомого скликання в одномандатному виборчому окрузі № 37 (фракція «Опозиційний блок»), працював заступником голови Комітету ВРУ з питань верховенства права та правосуддя.

Ігор Фартушний – директор сільськогосподарського підприємства. У 2005 році очолив ТОВ «Криворізький старт». З 2015-го виконував обов'язки секретаря громадської організації «Фонд сприяння розвитку територіальних громад Криворізького району».