На окрузі №70 не могли підрахувати голоси, бо члени ОВК отруїлись олів'є — ЗМІ

На одномандатному виборчому окрузі №70, що охоплює Великоберезнянський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський, Свалявський та частину Мукачівського району на Закарпатті, довго не могли підрахувати голоси, бо члени комісії отруїлись олів'є.

Про це повідомляє "Мукачево.нет".

"В ОВК №70 не могли довго підрахувати голоси, бо її члени отруїлись олів'є. Отруїлись зіпсованою їжею більше 10 членів ОВК, постраждали також 2 працівників поліції, співробітник ДСНС та 1 спостерігач", - сказано в інформації.

Голова ОВК каже, що замовили їжу неподалік у ресторані. Деякі члени ОВК зараз вдома, але їм теж погано. Офіційно за допомогою лікарів звернулось лише 6 людей, і нині 4 членів ОВК в інфекційному відділенні свалявської лікарні. Стільки ж лікуються вдома.

Через що отруїлися, люди точно не знають, але припускають, найімовірніше проблеми через олів'є, його їли всі.

Симптоми у всіх однакові: висока температура за 40, блювота та діарея.