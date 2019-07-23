Українські дипломати в ООН звернули увагу на більшу гендерну рівність у новій Раді

У новому скликанні Верховної Ради близько п’ятої частини місць займатимуть жінки-депутатки, і це значний крок до більшої гендерної рівності.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Twitter постійного представництва України при ООН.

“Величезний крок у напрямі гендерної рівності: згідно з результатами дострокових парламентських виборів, які відбулися в Україні цієї неділі, жінки здобули близько 20% місць», - наголошують у представництві.

Згідно з даними Світового банку, у 2018-му році відсоток жінок в українському парламенті складав 13%. Згідно зі статистикою міжнародного міжпарламентського союзу, станом на 1 квітня 2019 року, середній світовий показник для представництва жінок у законодавчих органах світу становить 24,3%.

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Як повідомляв Укрінформ, перший заступник Голови Верховної Ради VIII скликання, член партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко наголосила, що якщо у 8-ому скликанні жінки-депутатки складали ледь 12 відсотків, зараз - більше 20.

Фото: twitter.com/ukrinun