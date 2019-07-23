У нову Раду проходить рекордна кількість жінок

У Верховну Раду 9-ого скликання проходить 87 жінок.

Про це у Facebook повідомило міжфракційне об'єднання у Верховній Раді "Рівні можливості".

"За партійними списками проходить 61 жінка, а на мажоритарних округах перемагає 26 жінок, що разом становить 19,3% від загальної кількості депутатів. Це рекордна кількість депутаток у Верховній Раді України!" - йдеться у повідомленні.

Так зі 122 депутатів партії "Слуга народу" проходить 34 жінки, "Опозиційна платформа - За життя" - з 37 депутатів проходить п'ять жінок, з партії "Європейська солідарність" із 25 депутатів проходить 10 жінок, з партії "Батьківщина" з 23 депутатів проходить 5 жінок, з партії "Голос" із 18 депутатів проходить 7 жінок.

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21 липня в Україні відбулися вибори до Верховної Ради.