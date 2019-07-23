До ЦВК привезли протоколи уже від шести окружних виборчих комісій

ЦВК прийняла для подальшого опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України від окружних виборчих комісій 146-го (Полтавщина) та 222-го (Київ) виборчих округів.

Про це йдеться у пресрелізі ЦВК, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК ОВО № 146 (Полтавська область) та № 222 (місто Київ)", - ідеться в повідомленні.

Таким чином, Центральна виборча комісія наразі прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 6 одномандатних виборчих округів.

Водночас після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та про підсумки голосування в одномандатному окрузі № 37 з поміткою "Уточнений" до 18 години 24 липня.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.