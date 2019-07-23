До ЦВК привезли протоколи уже від шести окружних виборчих комісій

До ЦВК привезли протоколи уже від шести окружних виборчих комісій

Укрінформ
ЦВК прийняла для подальшого опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України від окружних виборчих комісій 146-го (Полтавщина) та 222-го (Київ) виборчих округів.

Про це йдеться у пресрелізі ЦВК, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК ОВО № 146 (Полтавська область) та № 222 (місто Київ)", - ідеться в повідомленні.

Таким чином, Центральна виборча комісія наразі прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 6 одномандатних виборчих округів.

Водночас після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та про підсумки голосування в одномандатному окрузі № 37 з поміткою "Уточнений" до 18 години 24 липня.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

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