ЦВК лишилося опрацювати менш як 2% е-протоколів

Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43,14% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,03%, "Батьківщина" – 8,18%,"Європейська солідарність" – 8,12%, ВО "Голос" – 5,83%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.

Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,01%, у партії "Сила і честь" - 3,82% голосів, "Опозиційного блоку" — 3,04%.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-ий день.