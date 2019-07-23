Заступник голови Одеської ОДА пройшов у Раду від "Слуги народу"

Заступник голови Одеської облдержадміністрації Сергій Колебошин, який балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга народу", отримав 43,11% голосів виборців.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Заступник голови Одеської облдержадміністрації Колебошин, що балотувався у Біляївському мажоритарному окрузі №140 (Одеська область), здобув удвічі більше голосів виборців, аніж співголова "Відродження" у Верховній Раді Василь Гуляєв.

За даними обробки 100,00% протоколів по одномандатному округу №134, представника "Слуги народу" Колебошина підтримали 36 244 виборців, або 43,11% від усіх, хто взяв участь у голосуванні. А за кандидата-самовисуванця Гуляєва віддали голоси удвічі менше жителів міста Чорноморськ, Овідіопольського і Біляївського районів Одещини.

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За висуванця партії "Опозиційна платформа "За життя" Сергія Боба проголосувало вчетверо менше виборців, аніж за переможця перегонів - 7 091, або 8,43%.