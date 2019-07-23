В Ізмаїлі голова облради переміг представника "Слуги народу"

Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, який балотувався як самовисуванець по Ізмаїльському одномандатному округу №143, здобув перемогу в суперництві за депутатський мандат над представником партії "Слуга народу" бізнесменом Віктором Куртєвим.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

За даними обробки 100% протоколів, самовисуванець Урбанський здобув електоральну підтримку 33 048 виборців округу - 56,95% тих, хто брав участь у голосуванні.

За його суперника Куртєва, згідно з цими даними, проголосувало удвічі менше виборців - 16 404, або 28,27%.

Представниця ВО "Батьківщина" Алла Стоянова, яка увійшла до трійки лідерів перегонів на окрузі, набрала всього 3 811 голосів, або 6,56%.