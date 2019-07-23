Ексголова облради Миколаївщини програє кандидату "Слуги народу"

На Миколаївщині ексрегіонал, ексголова обласної ради, а нині лідер партії «Опозиційний блок» Ігор Дятлов на 21 відсоток програє лідеру від «Слуги народу» на позачергових парламентських виборах.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

За результатами підрахунку 80,6 відсотка голосів на 127-му окрузі Ігор Дятлов набирає 17,1%, потенційний переможець Олександр Пасічний – 38,2%.

Варто зазначити, що на цьому окрузі було зареєстровано аж два клони представника Опоблоку – кияни Володимир та Євген Дятлови. Обидва самовисуванці, до Миколаєва не мають жодного стосунку. Але разом вони набрали трохи більше ніж 2 відсотків голосів, отож це не вплинуло на результат Ігоря Дятлова.

Свого часу він відзначився тим, що у розпал подій Революції Гідності виступив із зверненням до жителів області. У ньому він залякував миколаївців автобусами з чужинцями, які прагнуть захопити владу. Проти нього було порушено кримінальне провадження, але за кілька років експертиза так і не знайшла у його висловах складу злочину.