Ексголова облради Миколаївщини програє кандидату "Слуги народу"
За результатами підрахунку 80,6 відсотка голосів на 127-му окрузі Ігор Дятлов набирає 17,1%, потенційний переможець Олександр Пасічний – 38,2%.
Варто зазначити, що на цьому окрузі було зареєстровано аж два клони представника Опоблоку – кияни Володимир та Євген Дятлови. Обидва самовисуванці, до Миколаєва не мають жодного стосунку. Але разом вони набрали трохи більше ніж 2 відсотків голосів, отож це не вплинуло на результат Ігоря Дятлова.
Свого часу він відзначився тим, що у розпал подій Революції Гідності виступив із зверненням до жителів області. У ньому він залякував миколаївців автобусами з чужинцями, які прагнуть захопити владу. Проти нього було порушено кримінальне провадження, але за кілька років експертиза так і не знайшла у його висловах складу злочину.