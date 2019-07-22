На Житомирщині Володимир Литвин програє 26-річному журналісту від "Слуги народу"

Ексголова Адміністрації Президента, голова ВР у 2002-2006 роках Володимир Литвин програє вибори в одномандатному виборчому окрузі №65 на Житомирщині.

Покиі він поступається кандидату від партії "Слуга народу", журналісту телеканалу "Еспресо" 26-річному Дмитру Костюку, свідчать дані з сайту ЦВК.

Наразі на окрузі опрацьовано 48,20% протоколів. Дмитро Костюк отримав 9 110 голосів виборців, або 32,68%, тоді як за Володимира Литвина проголосували 7 847 осіб, або 28,15%.

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В окрузі за мандат змагалися 10 кандидатів.

Округ №65 включає м. Новоград-Волинський, Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський та Пулинський райони.