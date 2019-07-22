На Закарпатті Віктор Балога обійшов суперника від “Слуги народу”

У закарпатському окрузі №69 чинний народний депутат Віктор Балога перемагає кандидата від «Слуги народу» Едгара Токара із різницею в 1,34% або 798 голосів.

Про це свідчать попередні результати підрахунку 100% електронних протоколів, оприлюднені ЦВК.

Відповідно до цих даних, за Балогу віддали голови 35,81% виборців (21 265 голосів), у Токара — 20 467 голосів (34,47%).

Разом з тим у партії “Слуга народу”вже заявили про намір оскаржити результати виборів у 10 округах через “підкуп виборців”, зокрема, й в окрузі №69.

Віктор Балога — відомий політик, лідер партії “Єдиний центр”, народний депутат Верховної Ради 4 та 6 скликань. У різні часи був головою Закарпатської ОДА, міністром надзвичайних ситуацій, головою Секретаріату Президента часів Віктора Ющенка.