Мер Надвірної перемагає на виборах у Раду

На Прикарпатті кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу», мер Надвірної Зіновій Андрійович впевнено перемагає по одномандатному виборчому округу №87.

Про це інформує ЦВК.

«За» Зіновія Андрійовича свої голоси віддали понад 37% виборців, коли опрацьовано майже 83% протоколів. На другому місці у цьому виборчому округу з відривом майже у 24% перебуває свободівець Михайло Іваночко. За нього проголосували трохи менше 14% виборців.

Відомо, що Зіновія Андрійовича у Надвірній обирали своїм мером тричі. Його називають добрим господарником за те, що зміг зрушити з місця питання будівництва полігону для сміття, берегоукріплення та каналізаційних мереж.

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У парламенті Андрійович обіцяє боротися з корупцією, кардинально реформувати охорону здоров’я, розвивати дорожню інфраструктуру та підтримати децентралізацію, попри те, що йому закидають затягування процесу створення Надвірнянської ОТГ.