На виборах до Ради Пашинський програв вчителю з Коростеня

Колишній народний депутат Сергій Пашинський, який балотувався на одномандатному виборчому окрузі №64 (Житомирська область), пропустив уперед двох конкурентів.

Про це свідчать дані з сайту ЦВК, повідомляє Укрінформ.

Це представник політичної партії “Слуга народу”, вчитель Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Вячеслав Сігачов та самовисуванець, народний депутат України Володимир Арешонков.

За Сігачова віддали голоси 15 474 особи, або 27, 95%. За Володимира Арешонкова проголосували 14 931 особа (26, 97%). Різниця становить 1%.

При цьому Сергій Пашинський отримав 9 788 голосів (17, 68%).

Наразі опрацьовано 75, 58% протоколів.

Як відомо, саме до цього виборчого округу у місто Коростень Житомирської області прилетів вертоліт із спецпризначенцями, щоб охороняти правопорядок на окружній виборчій комісії та запобігати можливим правопорушенню.

Про це 22 липня під час спільної пресконференції розповів начальник Головного управління Національної поліції у Житомирській області Вячеслав Печененко.

«До нас надійшло анонімне повідомлення про те, що хтось нібито має інформацію про те, що збираються нібито групи молодиків спортивної статури, які намагаються прийти до окружної комісії з якимись там вимогами чи діями. І для своєчасного попередження можливих ризиків ми туди скерували свої спецпідрозділи і центральний апарат Національної поліції виділив черговий гелікоптер спецпризначенців», – зазначив Печененко.