Президент АТ "Мотор Січ" Богуслаєв програв мандат депутата весільному фотографу

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв в Запорізькій області програв мандат народного депутата весільному фотографу Сергію Штепі, який балотується від партії "Слуга народу".

Про це повідомляє сайт ЦВК.

На даний момент на 77-му виборчому одномандатному окрузі (охоплює Шевченківський район Запоріжжя) опрацьовані 83,56% протоколів. Лідирує Сергій Штепа — кандидат від політпартії "Слуга народу". За нього проголосувало 43,72% виборців.

Штепа працює весільним фотографом, йому 29 років і постійного місця роботи у нього немає.

Він "відібрав" голоси у нардепа з солідним стажем — В'ячеслава Богуслаєва (за нього на даний момент проголосували 32,18% виборців). Богуслаєв, якого багато хто називає "політичним важкоатлетом", був нардепом чотирьох скликань.

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У період виборчої кампанії на завод приїжджав глава президентської партії Дмитро Разумков. Сам Богуслаєв не приховував, що підтримував кандидатуру Володимира Зеленського на президентських виборах.

В'ячеслав Богуслаєв балотувався в народні депутати як самовисуванець.