Новинський проходить у Раду

Відомий український бізнесмен Вадим Новинський, який балотувався від "Опозиційного блоку", перемагає на виборах у Верховну Раду в окрузі №57 в Маріуполі.

Про це свідчить інформація ЦВК.

Так, станом на 14.00 опрацьовано 68,14% протоколів і за цими результатами Новинський у своєму окрузі набирає 42,69% голосів виборців.

Він обійшов кандидата від політсили "Опозиційна платформа – За життя" Владислава Філімонова, який набрав 19,12%. А також випередив голову місцевої сільради Талаківки В'ячеслава Салгалова, кандидата від партії "Слуга народу". Сагалов за попередніми результатами отримує 24,07%.

Вадим Новинський – народний депутат VII і VIII скликань, засновник фінансово-промислової групи " Смарт-Холдинг і власник блокуючого пакету компанії Метінвест. Також Новинський відомий як меценат Української православної церкви Московського патріархату, і активний противник надання автокефалії Українській православній церкві (в червні 2018 року Новинський з делегацією священників УПЦ Московського патріархату умовляв патріарха Варфоломія не давати томос УПЦ КП).

У січні 2018 року Новинський був серед небагатьох депутатів, які голосували проти Закону про визнання Українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей.