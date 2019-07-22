Усі три брати Балоги "провалилися" на виборах у Закарпатті — політолог

За попередніми результатами, до Ради не проходять Іван та Павло Балоги, які балотуються по 70 та 73-му мажоритарних округах відповідно. Віктор Балога конкурує з Едгаром Токарем від "Слуги народу" у Мукачеві, ЦВК наразі визначає переможцем Токара.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив політолог Михайло Шелемба.

"Позачергові вибори до Верховної Ради показали, що на Закарпатті настав кінець "золотому віку" Балогів — ніхто із трьох братів не отримав, як раніше, впевненої перемоги на округах, де вони балотувалися. Іван та Павло Балога програли на своїх округах іншим кандидатам. За попереднім підрахунком голосів штабу партії "Єдиний центр", Віктор Балога з дуже невеликим відривом перемагає опонента в Мукачеві від "Слуги народу" Едгара Токара. На сайті ЦВК за даними комісії після опрацювання 52% голосів по округу лідирує саме Токар", - сказав Шелемба.

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Разом із тим, штаб ЄЦ опублікував у місцевих ЗМІ результат перемоги Віктора Балоги за попереднім підрахунком голосів. За даними штабу ЄЦ Віктор Балога лідирує з цифрою у 35,4% на окрузі №69 з центром у Мукачеві.

Зі слів Михайла Шелемби, навіть після такого результату на виборах певний вплив Віктора Балоги у області все ще лишається, але відтепер він відчутно обмежився Мукачевом, де мером міста є син Віктора Балоги Андрій.

Віктор Балога — відомий політик, лідер партії "Єдиний центр", народний депутат Верховної Ради 4 та 6 скликань. У різні часи був головою Закарпатської ОДА, міністром надзвичайних ситуацій, головою Секретаріату Президента часів Віктора Ющенка.

Іван та Павло Балоги, рідні брати Віктора, у ВР минулого скликання були народними депутатами по мажоритарних округах Закарпаття.