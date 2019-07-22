Колесніков визнав свою поразку на виборах

Віцепрем'єр часів Віктора Януковича Борис Колесніков, який балотується до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок", визнав свою поразку нинішньому меру міста Дружківки Валерію Гнатенку, висунутому "Опозиційною платформою — За життя".

Про це Колесніков написав на своїй сторінці в Facebook.

"Результати виборчої кампанії показали, що я поступився чинному міському голові міста Дружківки Валерію Гнатенку. За 20 з гаком років у великому спорті, я абсолютно спокійно ставлюся до перемог і поразок", - написав він.

Колесніков подякував своїм виборцям по округу №49, пообіцяв і надалі допомагати дітям і молоді, займатися благодійністю і меценатством.

Переможцю ж Гнатенку він побажав "розв'язати численні проблеми, що накопичилися не тільки в Дружківці, але і в цілому в окрузі".

Сам Гнатенко, який є мером Дружківки понад 10 років, у період передвиборної кампанії (у червні 2019 року) писав у соцмережах про такі проблеми свого міста: "відсутність водопостачання, неосвітлені вулиці, відсутні каналізаційні люки. Люди в лікарні приходять помирати, а не лікуватися. У пологових будинках немає обладнання, нормальних умов. У регіоні відсутні нормальні садки і школи. Людям нікуди відправити своїх дітей вчитися", - писав мер. На його думку, саме тому "молоді сім'ї виїжджають в інші міста, де є всі умови для нормального життя; таким чином відбувається ще й потужний відтік фахівців; в результаті - закриваються підприємства".

За інформацією ЦВК, на 12.00 в окрузі №49 опрацьовано 54,68% протоколів, лідирує кандидат Гнатенко, за якого проголосували 38,33% виборців.

Борис Колесніков — народний депутат України V, VI та VII скликань. За президентства Віктора Януковича був віцепрем'єр-міністр України. У 2010 році Колесніков став власником хокейного клубу "Донбас". Підтримує дружні зв'язки з відомим українським олігархом Рінатом Ахметовим.

Валерій Гнатенко — чинний мер Дружківки. Внесений до бази "Миротворця", де значиться як "один з організаторів псевдореферендуму — навесні 2014 особисто давав вказівки знімати державні прапори і розвішувати по місту символіку терористів".