Брати Дубневичі перемагають на Львівщині

Одіозний Богдан Дубневич перемагає на виборах до Парламенту по 118 одномандатному виборчому округу на Львівщині, де підраховано вже 89,92% голосів.

Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Напередодні, за даними екзитполу, Дубневич поступався кандидатці від "Голосу" Галині Васильченко. Проте, набравши 32,23% голосів, випередив суперницю, яка відстає менш ніж на 3 відсотки.

Так само лідирує на своєму 120 виборчому окрузі брат Богдана Дубневича — Ярослав. Із 43,53% голосів він з великим відривом випереджає найближчого суперника — Тараса Елейка із політпартії "Голос", якому віддали перевагу 18,25% виборців. На цьому окрузі підраховано вже 93,82% голосів.

Брати Дубневичі були депутатами Верховної Ради минулого скликання і відомі численними скандалами. Один із них стосувався інвестицій в офшорні зони. "У кіпрських реєстрах засвітились одіозні львівські бізнесмени – брати Дубневичі, яких пов’язують із діяльністю скандального підприємства "Корпорація КРТ",- зазначив портал "Антикор". Отож, 2015 року Ярослав Дубневич, голова транспортного комітету Верховної Ради, вніс майже 845 тис. грн до статутного капіталу низки підприємств за кордоном. Окрім того, Дубневичі зареєстрували понад 50 авторських винаходів, проте власниками цих винаходів виявилась кіпрська компанія "КРТ Інвестментс ЛТД". На зв’язок братів Дубневичів з цією "іноземною" компанію вказує не лише схожа назва – "Корпорація КРТ" Дубневичів в України та невідома "КРТ Інвестмент ЛТД" – на Кіпрі, а й використання однакового знаку для товарів і послуг", - зазначає портал "Антикор".

За інформацією ЗМУ, ще один скандал за участю Дубневичів стосувався заволодіння 300 млн куб. м. природного газу, який був використаний не за призначенням. В результаті цих дій компанії НАК "Нафтогаз України" було завдано збитків у розмірі 1,4 млрд грн.

Втім, на Львівщині Дубневичі відомі і як меценати. За їх допомогою прокладено і відремонтовано десятки кілометрів доріг, проведено вуличне освітлення у ряді сіл, збудовано школи і дитсадки.