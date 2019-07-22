На Полтавщині менеджер "ProZorro" Мовчан перемагає бізнесмена Жеваго

В одномандатному виборчому окрузі № 150 на Полтавщині проектний менеджер "ProZorro.Продажі" Олексій Мовчан, який балотується від партії "Слуга народу", перемагає самовисуванця бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це повідомив у Facebook керівник Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Олексій Мовчан, проектний менеджер "ProZorro.Продажі", перемагає олігарха Костянтина Жеваго по мажоритарці. Це прямо Давид і Голіаф", - зазначив він.

За словами Нефьодова, тепер у "ПроЗорро.Продажі" відкрита вакансія проектного менеджера.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, в одномандатному виборчому окрузі № 150 (Полтавська область) за результатами 71,09% опрацьованих протоколів лідирує Олексій Мовчан, якого висунула політична партія "Слуга народу": він набирає 41,11% голосів.

Самовисуванець бізнесмен Костянтин Жеваго набрав 24,92%.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

Фото: LIGA.net