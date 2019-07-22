У Раді розповіли, коли мають зібратися новообрані депутати

Перше засідання новообраної Верховної Ради IX скликання має відбутися не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оприлюднення результатів позачергових парламентських виборів.

Про це йдеться у плані дій до початку першої сесії проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи, опублікованому головою пресслужби ВР Іриною Кармелюк.

"Не пізніше, ніж на 30-й день після оприлюднення результатів виборів Верховна Рада нового скликання збирається на першу сесію у залі засідань ВРУ. Перед початком першої сесії проходить урочисте засідання, на якому депутати складають присягу", - йдеться у роз'ясненні до плану дій.

План передбачає, що Центральна виборча комісія (ЦВК) визначає результати виборів у загальнодержавному окрузі та у одномандатних виборчих округах до 5 серпня 2019 року, але не пізніше, ніж на 15 день з дня голосування.

Не пізніше, ніж на 5 день з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднює результати виборів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр". Для обраної особи це є підставою для звільнення з роботи, не сумісної з депутатським мандатом або прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата.

Підготовча депутатська група, яка готує пропозиції щодо організації і проведення пленарних засідань першої сесії, формується не пізніше, ніж через п'ять днів після оприлюднення результатів виборів. Перше засідання цієї групи скликається не пізніше, ніж через 10 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів.

Не пізніше, ніж через сім днів після оприлюднення результатів виборів Апарат ВРУ надсилає обраним особам документи для підготовки до першої сесії. Перелік документів також опубліковано у плані.

Не пізніше, ніж на 20 день з дня оприлюднення результатів виборів новообрані депутати подають до ЦВК документи для їх реєстрації народними депутатами України: документи про їх звільнення з роботи, не сумісної з депутатським мандатом та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради. При отриманні документів ЦВК ухвалює рішення про реєстрацію обраних осіб народними депутатами України.

В Україні 21 липня відбулися позачергові парламентські вибори.

За результати екзитполів лідирує партія "Слуга народу", яка має шанс створити монокоаліцію.

За результатами Національного екзитполу до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та "Голос" (6,5%).