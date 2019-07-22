По Івано-Франківському виборчому округу перемагає свободівка та “Слуга народу”
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на інформацію ЦВК.
Друге місце на виборчих перегонах зайняв кандидат від партії «Слуга народу» Андрій Сторожук. За нього проголосували понад 23% виборців і третє - кандидат від партії «Європейська солідарність» Олексій Петечел, який отримав понад 12% голосів виборців.
Серед політичних партій, які взяли участь у виборах до Верховної Ради, перемогу на Івано-Франківському загальнодержавному виборчому окрузі №83 отримує партія «Слуга народу». За неї проголосували понад 25% виборців, опрацьовано понад 97% протоколів.
Оксана Савчук – секретар Івано-Франківської міської ради, куди потрапила вдруге від партії «Свобода». За фахом – вчитель української мови та літератури. В Івано-Франківську відома, як ініціатор екоруху «Місто квітів», акції «Місяць жіночого здоров’я», фестивалів для дітей у мікрорайонах міста. Також вона є засновником ВГО «Українська жіноча демократична мережа».