По Івано-Франківському виборчому округу перемагає свободівка та “Слуга народу”

По Івано-Франківському одномандатному виборчому окрузі №83 впевнено перемагає Оксана Савчук. За неї проголосували понад 46% виборців, опрацьовано 94% протоколи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на інформацію ЦВК.

Друге місце на виборчих перегонах зайняв кандидат від партії «Слуга народу» Андрій Сторожук. За нього проголосували понад 23% виборців і третє - кандидат від партії «Європейська солідарність» Олексій Петечел, який отримав понад 12% голосів виборців.

Серед політичних партій, які взяли участь у виборах до Верховної Ради, перемогу на Івано-Франківському загальнодержавному виборчому окрузі №83 отримує партія «Слуга народу». За неї проголосували понад 25% виборців, опрацьовано понад 97% протоколів.

Оксана Савчук – секретар Івано-Франківської міської ради, куди потрапила вдруге від партії «Свобода». За фахом – вчитель української мови та літератури. В Івано-Франківську відома, як ініціатор екоруху «Місто квітів», акції «Місяць жіночого здоров’я», фестивалів для дітей у мікрорайонах міста. Також вона є засновником ВГО «Українська жіноча демократична мережа».