Опрацювали 46% протоколів у мажоритарних округах — хто і де перемагає

Центральна виборча комісія вже опрацювала 46,22% електронних протоколів у одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради.

Такі дані опубліковані на сайті ЦВК.

Зокрема, у Вінницькій області в окрузі №13 після опрацювання 45,53% протоколів лідирує самовисуванець Петро Юрчишин (39,33%), він випереджає представника партії "Слуга народу" Юрія Максименка (24,54%).

У Волинській області в окрузі №19 після опрацювання 47,74% протоколів лідирує Ігор Гузь (самовисуванець) - 60,97%, у Назара Мисковця ("Слуга народу") – 14,89%.

У Дніпропетровській області в окрузі №29 за результатами підрахунку 29,06% протоколів лідирує Сергій Демченко ("Слуга народу") – 54,27%, у Олександра Юрчака (ОПЗЖ) - 8,95%

На Донеччині в окрузі №57 після опрацювання 43,36% протоколів перемагає Вадим Новинський ("Опозиційний блок") – 42,44%, у В'ячеслава Салгалова ("Слуга народу") - 24,01%.

У Житомирській області в окрузі №62 за результатами підрахунку 92,38% голосів перемагає Ігор Герасименко ("Слуга народу") - 47,82%, у самовисуванця Борислава Розенблата – 6,62%. В окрузі №64 після підрахунку 61,20% протоколів перемагає В'ячеслав Сігачов ("Слуга народу") - 28,74%, у самовисуванця Володимира Арешонкова - 26,51% та ще в одного самовисуванця Сергія Пашинського -17,62%.

У Закарпатській області в окрузі №69 після підрахунку 55,63% протоколів перемагає Едгар Токар ("Слуга народу") – 34,35%, а за ним йде Віктор Балога ("Єдиний центр) – 33,57%. В окрузі №73 за результатами опрацювання 43,47% протоколів лідирує самовисуванець Владислав Поляк - 46,44%, у самовисуванця Василя Брензовича - 22,26%. В окрузі №72 самовисуванець Василь Петьовка отримав 35,71% голосів за результатами опрацювання 50,96% протоколів.

В Івано-Франківській області в округі №88 після підрахунку 60,86% протоколів лідирує самовисуванець Андрій Іванчук - 47,38%, у Андрія Шевченка ("Слуга народу") - 24,89%.

У Київській області в окрузі №95 після опрацювання 15,74% протоколів лідирує Олександр Горобець ("Слуга народу") - 29,38, у Володимира Карплюка (самовисуванець) – 22,68%. В окрузі №94 після опрацювання 16,17% протоколів лідирує Олександр Дубінський ("Слуга народу") - 34,96%, у Ігора Кононенка (самовисуванець) – 14,55%.

У Кіровоградській області в окрузі №100 після підрахунку 30,17% протоколів лідирує Ігор Мурдій ("Слуга народу") - 37,73%, у Юрія Крутька (Аграрна партія) – 16,18%.

У Луганській області в окрузі №114 після підрахунку 14,38% протоколів лідирує самовисуванець Сергій Шахов (42,44%).

У Львівській області в окрузі №116 після підрахунку 65,43% протоколів лідирує Микола Княжицький ("Європейська солідарність") - 22,87%. У 118-у окрузі, де опрацьовано 64,74% протоколів, перемагає Богдан Дубневич (34,15%), а його брат Ярослав - у 120-у окрузі, його результат після підрахунку 59,25% протоколів становить 45,69%.

У Миколаївській області в окрузі №130 після підрахунку 33,47% протоколів перемагає Ігор Негулевський ("Слуга народу") – 37,01%, у Володимира Фроленка ("Опозиційна платформа – За життя") – 20,95%.

На Одещині в окрузі №135 після підрахунку 46,46% лідирує Олексій Леонов ("Слуга народу") - 40,23%, а у Сергія Ківалова - 32,16%

На Полтавщині в окрузі №150 після опрацювання 32,03% протоколів лідирує Олексій Мовчан ("Слуга народу") - 38,62%, у самовисуванця Костянтина Жеваго - 26,72%.

У Рівненській області в окрузі №152 після підрахунку 81% протоколів лідирує Олександр Ковальчук ("Слуга народу") - 30,94%, у Олега Осуховського ("Свобода") – 13,77%.

У Сумській області в окрузі №159 після підрахунку 25,9% протоколів лідирує самовисуванець Андрій Деркач (38,9%), у Дмитра Шевченка ("Слуга народу") - 24,02%.

У Тернопільській області в окрузі №164 після підрахунку 76,62% протоколів, Михайло Головко ("Свобода") набирає 21,51%, а його найлижчий конкурент Ігор Василів ("Слуга народу") набирає 20, 78%.

У Харківській області в окрузі №181 після опрацювання 75% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Дмитро Микиша (37,26% голосів), у дружини першого номера виборчого списку "Опозиційного блоку" Євгенія Мураєва Валерії - 24,33%.

У Херсонській області в окрузі №184 після підрахунку 26,31% протоколів лідирує самовисуванець Ігор Колихаєв - 43,59%, самовисуванець Іван Вінник займає третє місце із 12,55%

У Хмельницькій області в окрузі №189 після опрацювання 46,28% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Олена Копачук (32,97%). У самовисуванців Андрія Шиньковича та Вадима Лозового по 23,09% та 19,26% відповідно.

У Черкаській області в окрузі №199 після опрацювання 32,79% протоколів лідирує з 39,3% самовисуванець Валентин Ничипоренко, у кандидата від "Слуги народу" Сергія Нагорняка - 33,43%, у самовисуванця Світлани Заліщук - 9,73%.

У Чернівецькій області в окрузі №204 після опрацювання 37,17% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Валерій Божик (51%), який випереджає самовисуванця Максима Бурбака (22,39%).

У Чернігівській області в окрузі №208 після опрацювання 29,5% протоколів лідирує самовисуванець Валерій Давиденко ( 44,19%), а у кандидата Антона Панченка - 16,28%

У Києві в окрузі № 223 після опрацювання 45,09% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Людмила Буймістер (32,35%). У її найближчого конкурента Юрія Левченка ("Свобода") - 22,78%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.