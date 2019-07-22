ЦВК порахувала 100% протоколів із закордонних дільниць - лідирує "ЄС"

За результатами опрацювання 100% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях лідирує партія "Європейська солідарність".

Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

За її інформацією, партія "Європейська солідарність" набрала 29,55% голосів виборців за кордоном, "Слуга народу" - 28,13%, “Голос” - 19,67%.

За ними йде партія Шарія з показником 4,41%. У ВО "Свобода" трохи менший результат - 4,25%, а "Опозиційна платформа - За життя" набирає 3,6% голосів. Партія "Батьківщина" з показником 2,01% на восьмому місці.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).