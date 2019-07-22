ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: у "Слуги народу" 42,34%, в "ОПЗЖ" — 12,78%

ЦВК опрацювала 41,7% електронних протоколів на позачергових парламентських виборах.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами за партію “Слуга народу” проголосували 42,34% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,78%, "Європейська солідарність" – 8,68%, ВО "Батьківщина" – 8,10%, "Голос" – 6,38%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єру. Зокрема, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,87%, у партії "Сила і честь" - 3,74% голосів. "Опозиційний блок" набирає 3,22%, ВО "Свобода" 2,32%. У партії Шарія 2,27%, а в "Української стратегії Гройсмана" - 2,19%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).