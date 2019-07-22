На дільниці у Варшаві перемогла партія "Слуга народу"

На дільниці у Варшаві на позачергових парламентських виборах в Україні найбільше голосів здобула пропрезидентська партія "Слуга народу". У трійку лідерів увійшли також партії "Європейська солідарність" та "Голос".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за "Слугу народу" проголосували 35,4% виборців у Варшаві, за "Європейську солідарність" – 24,3%, партію "Голос" – 23,2%.

П’ятивідсотковий виборчий бар’єр перетнула у Варшаві також Партія Шарія - 5,6%.

Усі інші партії отримали значно менше голосів підтримки. Зокрема, "Сила і честь" - 2,6%, "Свобода" - 2,4%, "Батьківщина" - 1,7%, "Рух нових сил" - 1,2 %.

Загалом, на дільниці у Варшаві у неділю проголосували 2382 українці, що майже удвічі менше ніж під час другого туру президентських виборів.