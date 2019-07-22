Дані 95% протоколів із закордонних дільниць: "Слуга народу" випереджає "ЄС" на 0,2%
Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.
За її інформацією, наразі партія "Слуга народу" набирає 29% голосів виборців за кордоном, "Європейська солідарність" - 28,8%, “Голос” - 19,03%. За ними йде партія Шарія з показником 4,6%. У ВО "Свобода" трохи менший результат - 4,26%, а "Опозиційна платформа - За життя" набирає 3,78% голосів.
Партія "Батьківщина" з показником 2,04% наразі на восьмому місці.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, відбулися позачергові парламентські вибори.
За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).