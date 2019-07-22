Дані 95% протоколів із закордонних дільниць: "Слуга народу" випереджає "ЄС" на 0,2%

За результатами опрацювання 95% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях, партія "Слуга народу" випереджає "Європейську солідарність" на 0,2 відсотка.

Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

За її інформацією, наразі партія "Слуга народу" набирає 29% голосів виборців за кордоном, "Європейська солідарність" - 28,8%, “Голос” - 19,03%. За ними йде партія Шарія з показником 4,6%. У ВО "Свобода" трохи менший результат - 4,26%, а "Опозиційна платформа - За життя" набирає 3,78% голосів.

Партія "Батьківщина" з показником 2,04% наразі на восьмому місці.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).