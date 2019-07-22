ЦВК підрахувала чверть протоколів голосування у мажоритарних округах

Центральна виборча комісія вже опрацювала 25,5% електронних протоколів у мажоритарних округах на позачергових виборах до Верховної Ради.

Такі дані опубліковані на сайті ЦВК.

Зокрема, у Вінницькій області в окрузі № 13 після опрацювання 23,82% протоколів лідирує самовисуванець Петро Юрчишин (41,5%) і він випереджає представника партії "Слуга народу" Юрія Максименка (23,18). В окрузі №16 після підрахунку 10,93% голосів лідирує самовисуванець Геннадій Вацак - 36,63%, у Таїсії Томляк (Слуга народу ) - 23,62%.

У Волинській області в окрузі №19 після опрацювання 22,52% протоколів лідирує Ігор Гузь (самовисуванець) - 63,45%, у Назара Мисковця ("Слуга народу") – 13,84%.

У Дніпропетровській області в окрузі №29 за результатами підрахунку 15,11% протоколів лідирує Сергій Демченко ("Слуга народу") – 54,06%, у Олександра Юрчака (ОПЗЖ) - 10,02%

На Донеччині в окрузі №57 після опрацювання 26,54% протоколів перемагає Вадим Новинський ("Опозиційний блок") – 43,09%, у В'ячеслава Салгалова ("Слуга народу") - 23,19%.

У Житомирській області в окрузі №62 за результатами підрахунку 48,57% голосів перемагає Ігор Герасименко ("Слуга народу") - 47,33%, у самовисуванця Борислава Розенблата – 6,75%.

У Закарпатській області в окрузі №69 після підрахунку 29,32% протоколів перемагає Віктор Балога ("Єдиний центр) – 35,65%, у Едгара Токаря ("Слуга народу") – 34,35%. В окрузі №73 за результатами опрацювання 23,47% протоколів лідирує самовисуванець Владислав Поляк - 43,48%, у самовисуванця Василя Брензовича - 22,07%. В окрузі №72 самовисуванець Василь Петьовка отримав 33,15% голосів за результатами опрацювання 27,88% протоколів.

В Івано-Франківській області в 88-му окрузі після підрахунку 31,05% протоколів лідирує самовисуванець Андрій Іванчук - 47,09%, у Андрія Шевченка ("Слуга народу") - 25,63%.

У Київській області в окрузі №95 після опрацювання 8,33% протоколів лідирує Олександр Горобець ("Слуга народу") - 29,04, у Володимира Карплюка (самовисуванець) – 27,1%.

У Кіровоградській області в окрузі №100 після підрахунку 15,94% протоколів лідирує Ігор Мурдій ("Слуга народу") - 37,15%, у Юрія Крутька (Аграрна партія) – 14,08%.

У Луганській області в окрузі №114 після підрахунку 6,84% протоколів лідирує самовисуванець Сергій Шахов (38,94%).

У Львівській області в окрузі №116 після підрахунку 28,39% протоколів лідирує Микола Княжицький ("Європейська солідарність") - 23,88%. У 118-му окрузі, де опрацьовано 33,81% протоколів, перемагає Богдан Дубневич (43,47%), а його брат Ярослав - у 120-му окрузі, його результат після підрахунку 35,8% протоколів становить 46,46%.

У Миколаївській області в 130-му окрузі після підрахунку 21,88% протоколів перемагає Ігор Негулевський ("Слуга народу") – 37,15%, у Володимира Фроленка ("Опозиційна платформа – За життя") – 20,81%.

На Полтавщині в окрузі №150 після опрацювання 32,03% протоколів лідирує Олексій Мовчан ("Слуга народу") - 44,14%, у самовисуванця Костянтина Жеваго 19,01%.

У Рівненській області в окрузі №152 після підрахунку 49% протоколів лідирує Олександр Ковальчук ("Слуга народу") - 30,61%, у Олега Осуховського ("Свобода") – 13,46%.

У Сумській області в окрузі №159 після підрахунку 13,18% протоколів лідирує самовисуванець Андрій Деркач (40,19%), у Дмитра Шевченка ("Слуга народу") - 22,29%.

У Тернопільській області в окрузі №164 після підрахунку 47,07% протоколів Ігор Василів ("Слуга народу") набирає 20,90% , а Михайло Головко ("Свобода") – 20,45%.

У Харківській області в окрузі №181 після опрацювання 39,81% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Дмитро Микиша (36,45% голосів), у дружини першого номера виборчого списку "Опозиційного блоку" Євгенія Мураєва Валерії - 25,78%.

У Херсонській області в окрузі № 184 після підрахунку 12,1% протоколів лідирує самовисуванець Ігор Колихаєв - 43,96%.

У Хмельницькій області в окрузі №189 після опрацювання 37,1% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Олена Копачук (35,31%). У самовисуванців Андрія Шинька та Вадима Лозового по 21,81% та 18% відповідно.

У Черкаській області в окрузі №199 після опрацювання 22,58% протоколів лідирує з 40,4% самовисуванець Валентин Ничипоренко, у кандидата від "Слуги народу" Сергія Нагорняка - 33,43% .

У Чернівецькій області в окрузі №204 після опрацювання 23,71% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Валерій Божик (50,05%), який випереджає самовисуванця Максима Бурбака (22,9%).

У Києві в окрузі № 223 після опрацювання 25,49% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Людмила Буймістер. У її найближчого конкурента Юрія Левченка ("Свобода") - 121,04%