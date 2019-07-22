ЦВК опрацювала чверть протоколів: у "Слуги народу" 42,03%, в "ОПЗЖ" - 12,64%

Центрвиборчком опрацював 25,82% електронних протоколів на позачергових парламентських виборах.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими даними за партію “Слугу народу” проголосували 42,03% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,64%, "Європейська солідарність" – 8,64%, ВО "Батьківщина" – 8,33%, "Голос" – 6,38%.

Решта партій не досягли прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Зокрема, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,08%, у партії "Сила і честь" - 3,68% голосів. "Опозиційний блок" набирає 3,28%, ВО "Свобода" 2,35%. У партії Шарія 2,2%, а в "Української стратегії Гройсмана" - 2,18%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).