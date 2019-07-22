Опрацьовані 90% протоколів із закордонних дільниць: "Слуга народу" випередила "ЄС"

За результатами опрацювання 90,19% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях, партія "Слуга народу" випереджає "Європейську солідарність".

Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Згідно з ними наразі партія "Слуга народу" набирає 29,34% голосів виборців за кордоном, "Європейська солідарність" - 28,78%, “Голос” - 18,82%. За ними йде партія Шарія з показником 4,67%. У ВО "Свобода" трохи менший результат - 4,08%, а "Опозиційна платформа - За життя" набирає 3,85% голосів.

Партія "Батьківщина" з показником 2,02% наразі на восьмому місці.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).