Понад 33% протоколів: ЦВК оприлюднила нові дані

Центральна виборча комісія опрацювала 33,79% електронних протоколів на позачергових парламентських виборах.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами за партію “Слугу народу” проголосували 42,15% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,7%, "Європейська солідарність" – 8,72%, ВО "Батьківщина" – 8,17%, "Голос" – 6,41%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єру.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).