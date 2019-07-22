Голосування офіційно завершилось: закрилась остання дільниця в Сан-Франциско

Голосування на позачергових виборах до Верховної Ради офіційно завершилось після того, як з урахуванням різниці в часі закрилася остання виборча дільниця – в Сан-Франциско.

Зараз там розпочався підрахунок голосів та оформлення протоколів голосування, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Водночас уже відомо, що своїм правом голосу на дільниці в Сан-Франциско, яка географічно охоплює 12 штатів, скористалися 339 українських виборців із зареєстрованих 23 тис. 710. Таким чином, явка там становила 1,43%. Для порівняння: під час попередніх голосувань, зокрема в другому турі президентських виборів 21 квітня, явка в Сан-Франциско була 2,43%.

Відносно невисокий рівень активності виборців традиційно пояснюється, зокрема, великими відстанями, які доводиться долати громадянам України до виборчої дільниці. Наприклад, людям, що мешкають на Гаваях, для цього потрібно летіти майже п'ять годин літаком до Сан-Франциско.

Підсумки щодо активності українських виборців по Сполучених Штатах були підбиті також на інших трьох виборчих дільницях – у Посольстві України в Вашингтоні, а також у генеральних консульствах у Нью-Йорку й Чикаго.

Як повідомили Укрінформу у ДВК в американській столиці, в неділю тут проголосували 316 громадян України із 7334 зареєстрованих. Явка на дільниці становила 4,3%, що в порівнянні з другим туром президентських виборів (6,3%) є помітно нижчим показником. За словами голови ДВК Андрія Маріянича, крім великих відстаней до дільниці, низька явка пояснюється також періодом літніх відпусток та аномальною спекою, що встановилася зараз на більшій території Сполучених Штатів.

На дільничній виборчій комісії у Нью-Йорку проголосували 743 виборці, що становить 6,2% явки. Цей результат очікувано нижчий за другий тур президентських виборів, у якому своїм виборчим правом на дільниці скористалися 1353 особи (тоді це дорівнювало 11,3% явки).

Вже традиційно члени ДВК у Нью-Йорку вирішили пожертвувати на благодійність видані на роботу комісії кошти. "Ми вирішили передати $448, виділених з держбюджету в якості оплати роботи нашої комісії, на реабілітацію поранених українських військовослужбовців", - розповіла Укрінформу член комісії, представниця Союзу українок Америки Валентина Табака.

Виборча дільниця в Чикаго, яка працювала в приміщенні українського генконсультсва в цьому місті, прийняла 555 громадян України із 5898 зареєстрованих осіб, що мешкають у дев'яти американських штатах. Явка тут становила хоч і найбільше в середньому по США – 9,4%, але виявилась суттєво меншою за голосування 21 квітня (тоді це було 19%).

Як повідомляв Укрінформ, всі чотири виборчі дільниці у США діють на постійній основі й розташовані при дипломатичних установах України. Вони охопили українських виборців, зареєстрованих у всіх 50-ти американських штатах, окрузі Колумбія, а також в Антигуа і Барбуда.

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