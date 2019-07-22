У "Голосі" розповіли про політичні амбіції Сергія Притули

Шоумен і волонтер Сергій Притула планує брати участь у місцевих виборах від партії "Голос".

Про це в коментарі Укрінформу сказала голова партії Юлія Клименко.

"Чи пройде Сергій до Ради в складі партії "Голос", залежатиме від остаточних результатів. Але в нього є великі амбіції політичні, в тому числі й щодо місцевих виборів, тому він із нами в будь-якому випадку", - зазначила Клименко.

За результатами Національного екзит-полу, політична партія "Голос" може набрати 6,5% голосів виборців на позачергових парламентських виборах і, відповідно, 18 місць у новому парламенті, враховуючи, що пропорційною системою партіям передбачено загалом 225 мандатів. У такому разі Сергій Притула, який є 30-им номером у списку "Голосу", ймовірно, не зможе стати народним депутатом дев'ятого скликання.

Чергові місцеві вибори мають відбутися в жовтні 2020 року.