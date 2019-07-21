Вибори Ради: 112 канал оприлюднив свій екзитпол

У Верховну Раду IX скликання проходять п'ять партій: "Слуга народу" (43,5%), "Опозиційна платформа - За життя" (12,5%), "Європейська солідарність" (8,7%), "Батьківщина" (8,1%) та "Голос" (6,6%).

Такими є результати екзитполу телеканалу "112 Україна" на позачергових парламентських виборах 21 липня станом на 20:00.

Згідно з даними екзитполу, більшість своїх голосів за партію "Слуга народу" віддали жителі східних (48,7%) та південних регіонів (47,9%). З тих, хто проголосував за партію, найменше підтримки політична сила отримала на Донбасі (28,7%).

Партія "Опозиційна платформа – За життя" максимальну кількість голосів отримала від жителів Донбасу (42,3%). На півдні країни партію підтримали (22%) голосів, а на сході - (21,7%).

Також, за даними екзит-полу, партію "Європейська солідарність" найбільше підтримують на заході (12,7%), а найменше – на Донбасі (2,6%).

"Батьківщина" свою більшість голосів отримала від жителів західних областей (11,3%), а найменшу підтримку – на Донбасі (2,3%).

Партію "Голос" також найбільше підтримують на заході країни (15,1%), а на Донбасі рівень підтримки не перевищив одного відсотка (0,8%).

За даними екзит-полу "112 Україна", в парламент не проходять такі політичні сили: "Сила і честь" Ігоря Смешка - 3,8% голосів виборців; "Партія Шарія" Анатолія Шарія - 3,1%; "Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,9%; "Опозиційний блок" Євгена Мураєва - 2,9%; ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,2%.

Інші політичні сили, які брали участь на виборах в парламент, не подолали двовідсотковий бар'єр.

В ході проведення екзит-полу телеканалу "112 Україна" було опитано близько 22,8 тис. виборців на 500 виборчих дільницях (на 250 дільницях методом індивідуального інтерв'ю, на 250 - методом таємного голосування). Стандартна похибка - 2,4%. Статистичне відхилення результатів екзит-полу складе 2,4% для лідерів рейтингу і не більше 1,9% для інших кандидатів.

Опитування виборців на виході з виборчих дільниць провів австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA спільно з українським центром "Соціальний моніторинг".