ЦВК почала оприлюднювати явку на 20 годину — 50,35%

ЦВК почала оприлюднювати явку на 20 годину — 50,35%

Укрінформ
Станом на 20 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 50,35%.

Такі дані перших 17 із 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з цими відомостями, явка виборців на Хмельниччині склала 57,53%, Полтавщині - 53,21%, Волині - 51,11%, Дніпропетровщині - 50,44%, Сумщині - 50,26%.

Явка на Луганщині - 48,22%, Донеччині - 47,60%.

У Києві явка становить 51,07%.

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Як повідомляло агентство, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах. За результатами Національного екзитполу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (43,9% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%), "Батьківщина" (7,6%) та "Голос" (6,3%).

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