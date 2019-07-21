ЦВК почала оприлюднювати явку на 20 годину — 50,35%

Станом на 20 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 50,35%.

Такі дані перших 17 із 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з цими відомостями, явка виборців на Хмельниччині склала 57,53%, Полтавщині - 53,21%, Волині - 51,11%, Дніпропетровщині - 50,44%, Сумщині - 50,26%.

Явка на Луганщині - 48,22%, Донеччині - 47,60%.

У Києві явка становить 51,07%.