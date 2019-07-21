У Польщі проголосували понад чотири тисячі українців

У Польщі на чотирьох виборчих дільницях (у Варшаві, Кракові, Гданську та Любліні) на позачергових парламентських виборах проголосували загалом 4240 українців.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За даними членів дільничних виборчих комісій, у Варшаві проголосували 2382 українці, у Кракові – 943, у Гданську – 589, Любліні – 326.

Голосування на дільницях відбулося без значних порушень та інцидентів.

Явка на виборах по дільниці у Варшаві становила 12% (загалом до виборчих списків тут внесено 19 тис. 404 громадянина України). Зазначається, що на дільниці у Варшаві проголосувало найбільше виборців з-поміж усіх виборчих дільниць за кордоном.