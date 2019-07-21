"Слуга народу" перемагає в 13 мажоритарних округах Києва - гендиректор "1+1"

Кандидати від партії "Слуга народу" перемагають, за даними екзит-полу "1+1", у всіх 13-ти мажоритарних округах Києва.

Про це розповів генеральний директор "1+1 media" , який є кандидатом у народні депутати за списками партії "Слуга народу", Олександр Ткаченко під час брифінгу в штабі партії після оголошення результатів екзитполів повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводили також по 13 округах Києва (екзитпол - ред.). Раді повідомити, що по всіх 13 округах міста Києва перемагають кандидати від "Слуги народу". Також у двох специфічних округах Київської області перемагає, відповідно, Олександр Дубінський і Ольга Василевська", - розповів Ткаченко.

За його словами, зараз йдуть підрахунки голосів по округах 211, 222 і 223, де, як сказав Ткаченко, представники старої влади намагаються маніпулювати.

"Хотів би підкреслити, що суд у нас справедливий, і наразі застерегти всі від ймовірних маніпуляцій", - сказав Ткаченко.

Як повідомляло агентство, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах. За результатами Національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (43,9% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,5%), «Європейська солідарність» (8,9%), «Батьківщина» (7,6%) та «Голос» (6,3%).