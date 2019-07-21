Екзитпол від ТСН: "Слуга народу" набирає 44,4%

За результатами екзитполу від ТСН до Верховної Ради проходить п'ять партій: "Слуга народу" (44,4%), "Опозиційна платформа - За життя" (12,5%), "Європейська солідарність" (8,5%), "Батьківщина" (7,7%) та "Голос" (6%).

Про це Укрінформу повідомили в неділю у пресслужбі телеканалу "1+1".

"Згідно з результатами екзит-полу, який на замовлення каналу "1+1" провели Kantar TNS та Info Sapiens, до Верховної Ради проходить 5 партій. За попередніми даними, найбільше голосів українці віддали партії "Слуга народу" (44,4%), далі йде "Опозиційна платформа - За життя" (12,5%), "Європейська солідарність" (8,5%), "Батьківщина" (7,7%), "Голос" (6%)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, партія "Сила і честь", за попередніми даними, набирає 3,9%.

"З огляду на соціологічну похибку, результати "Голосу" та "Сила і честь" знаходяться на межі, але ймовірність, що вони проходять у парламент, є", - йдеться у повідомленні.

Загалом опитано близько 40 тисяч виборців. Опитування виборців в багатомандатному виборчому окрузі проведено на 600 виборчих дільницях по всій України (крім спеціальних, закордонних дільниць та окупованих територій). Метод: особисте інтерв’ю на виході з виборчих дільниць (екзитпол). Теоретична статистична похибка вибірки - не більше 0,7%, але з врахуванням дизайн-ефекту та досвіду попередніх екзитполів, який враховує і систематичні похибки (як-от неохоплення спеціальних та закордонних дільниць), компанії-дослідники припускають, що похибка не перевищить 3%.

Kantar TNS - міжнародна дослідницька компанія, що представлена у 80 країнах і вже 18 років працює на українському ринку. Агенція Info Sapiens була створена внаслідок реструктуризації міжнародної компанії GfK Ukraine. Обидві організації мають значний досвід проведення екзитполів: Kantar TNS - з 2004 року, команда Info Sapiens - з 2010 року.