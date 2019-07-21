Зеленський прокоментував результати екзитполу

Зеленський прокоментував результати екзитполу "1+1"

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський очікував на результати екзітполу по виборах до Верховної Ради у штабі партії "Слуга народу".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, він зі своєю командою зустріли результати оплесками.

"Дуже потужний, символічний результат. 73 (відсотки - ред.) було б краще", - сказав Зеленський зі сцени штабу.

Він назвав серед головних пріоритетів його команди "припинення війни, повернення полонених", боротьбу з корупцією.

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За даними екзитполу телеканалу "1+1" партія "Слуга народу" набирає 44,4%.

Далі буде...

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