Це для нас велика честь: Вакарчук прокоментував дані Національного екзитполу

"Така велика увага до нас, як до молодої партії "Голос" - це для нас велика честь. Це означає, що та планка, яку ми задали і всій українській політиці - висока, і всім цікаво, чи ми готові її взяти. З того, що ми побачили, я можу сказати, що перш за все, видно, що люди проголосували за зміни, і ми щасливі були частиною їх", - сказав Вакарчук.

Оголошення даних Національного екзитполу в пресцентрі штабу "Голосу" зустріли оплесками. Водночас сам Вакарчук сприйняв інформацію доволі стримано, не виказуючи особливих емоцій.

Як раніше повідомляв Укрінформ, за результатами Національного екзитполу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (43,9% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%), "Батьківщина" (7,6%) та "Голос" (6,3%).