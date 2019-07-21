За три години до закриття виборчої дільниці в Брюсселі явка залишалася низькою

За станом на 17.00 на закордонній виборчій дільниці №900006 у Брюсселі на позачергових виборах до Верховної Ради явка залишалася низькою – за три години до закриття дільниці тут проголосували 314 українців з більш ніж 2000 зареєстрованих виборців.

Такі дані кореспонденту Укрінформу надав Олександр Мороз, голова дільничної виборчої комісії, яку розгорнуто у приміщенні Посольства України в Бельгії.

«Явка зараз дещо нижча за ту, що була на попередніх (президентських) виборах. Але підсумки підбивати ще зарано, адже у людей ще є, принаймні, три години, щоб прийти або приїхати на дільницю, і віддати свій голос», - сказав він.

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Голосування на дільниці триває спокійно, черг немає. За оцінкою спостерігачів від СКУ, жодних порушень в організації виборчого процесу на цю хвилину допущено не було.