Українці Мексики почали голосувати на виборах Ради

Українці Мексики почали голосувати на виборах Ради

Укрінформ
Українці у Мексиці почали голосувати на позачергових виборах до Верховної Ради.
Про це повідомляє у Twitter посольство України у Мексиці.

"Закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні посольства України в Мексиці розпочала свою роботу. Запрошуємо Вас скористатися своїм виборчим правом та взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у США голосування на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради України офіційно стартувало о 15-й годині за київським часом на виборчих дільницях у Вашингтоні та Нью-Йорку.

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Водночас, за даними Центральної виборчої комісії, наразі на 15-ти зі 102 закордонних виборчих дільниць вже завершилося голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Процес голосування у закордонному виборчому окрузі завершиться о шостій годині ранку 22 липня на виборчій дільниці в генеральну консульстві України в Сан-Франциско (США).

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