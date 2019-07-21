Українці Мексики почали голосувати на виборах Ради

"Закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні посольства України в Мексиці розпочала свою роботу. Запрошуємо Вас скористатися своїм виборчим правом та взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України!" - йдеться у повідомленні.

Закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні Посольства України в Мексиці розпочала свою роботу. Запрошуємо Вас скористатися своїм виборчим правом та взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України! #electionsUkraine2019 #вибори2019 pic.twitter.com/AJobfrSlfE — UKR Embassy in MEX (@UKRinMEX) 21 липня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, у США голосування на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради України офіційно стартувало о 15-й годині за київським часом на виборчих дільницях у Вашингтоні та Нью-Йорку.

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Водночас, за даними Центральної виборчої комісії, наразі на 15-ти зі 102 закордонних виборчих дільниць вже завершилося голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Процес голосування у закордонному виборчому окрузі завершиться о шостій годині ранку 22 липня на виборчій дільниці в генеральну консульстві України в Сан-Франциско (США).