Інтерв’юерів Національного екзитполу прогнали з виборчої дільниці у Києві
Укрінформ
На одній з виборчих дільниць у Деснянському районі Києва поліція вигнала інтерв’юерів, які проводили екзитпол на виборах до Верховної Ради.
Про це на пресконференції “Національний екзитпол`2019 – парламентські вибори” в Укрінформі заявила PR-менеджер КМІСу Тетяна Пясковська.
“У Деснянському районі столиці на виборчій дільниці 800-237 (с/ш № 249) поліція прогнала наших інтерв’юерів за межі дільниці, не хотіла надати стільців, перешкоджала проведенню екзитполу. Подібні випадки також зафіксовані у Дніпропетровській області”, - сказала Лясковська.