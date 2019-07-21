Інтерв’юерів Національного екзитполу прогнали з виборчої дільниці у Києві

На одній з виборчих дільниць у Деснянському районі Києва поліція вигнала інтерв’юерів, які проводили екзитпол на виборах до Верховної Ради.

Про це на пресконференції “Національний екзитпол`2019 – парламентські вибори” в Укрінформі заявила PR-менеджер КМІСу Тетяна Пясковська. Читайте також: КВУ і Socis проведуть у день виборів спільний екзитпол “У Деснянському районі столиці на виборчій дільниці 800-237 (с/ш № 249) поліція прогнала наших інтерв’юерів за межі дільниці, не хотіла надати стільців, перешкоджала проведенню екзитполу. Подібні випадки також зафіксовані у Дніпропетровській області”, - сказала Лясковська.