КВУ і Socis проведуть у день виборів спільний екзитпол

Комітет виборців України спільно з Центром соціальних та маркетингових досліджень Socis проведуть екзитпол у день парламентських виборів 21 липня.

Про це поінформував генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу анонсувати, що в день виборів Комітет виборців України спільно з Центром соціальних та маркетингових досліджень Socis проведе екзитпол. Планується опитати близько 14 тисяч виборців по всій території України за винятком окупованої Автономної Республіки Крим та окремих регіонів Донецької та Луганської областей. У вибірку випадковим чином було відібрано 360 виборчих дільниць, на яких буде проводитися дослідження”, - розповів Кошель.

Гендиректор КВУ пояснив, що проведення екзитполів — це не тільки можливість оперативно отримати рейтинг політичних сил за підсумками голосування, а й один із механізмів, який дозволяє показати, наскільки чесним був підрахунок голосів.

Також Кошель повідомив, що від КВУ наразі працюють довготермінові спостерігачі за парламентськими виборами в кожній області та в Києві. За підсумками їх роботи будуть оприлюднені висновки.

“Також у нас планується робота понад 1600 спостерігачів у день виборів. Окрім цього, буде працювати близько 50 мобільних груп в усіх областях України. Також хочу нагадати, що працює гаряча лінія наших юристів (0800212575), де журналісти, спостерігачі і члени виборчих комісій можуть отримати інформацію на найбільш проблемні питання, пов’язані з виборчим законодавством”, - зазначив Кошель.

Позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня 2019 року.